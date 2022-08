YouTube Health, Fitur Baru YouTube yang Bantu Masyarakat Peroleh Informasi Kredibel Soal Kesehatan

PIKIRAN RAKYAT - YouTube telah mengumumkan kehadiran fitur baru yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi kesehatan, yakni YouTube Health.

Kehadiran Youtube Health sebagai fitur baru diklaim akan membawa perubahan di bidang kesehatan masyarakat.

Bahkan, YouTube Health berpotensi memberi dampak positif dalam skala besar pada masyarakat.

Director and Global Head of Healthcare and Public Health YouTube Garth Graham mengungkap detail dari YouTube Health dalam konferensi pers untuk masyarakat Indonesia.

"Fitur baru ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan peran platform kami dalam menghubungkan masyarakat ke informasi berkualitas tinggi," kata Garth Graham dalam pernyataannya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara News.

Dijelaskan, YouTube Health memiliki jargon PERIKSA (Penyedia Ragam Informasi Kesehatan Anda) yang menambahkan panel sumber informasi kesehatan baru untuk membantu penonton identifikasi video dari sumber kredibel.

Selanjutnya, YouTube Health menyajikan galeri konten kesehatan bagi pengguna yang menelusuri topik tertentu tentang kesehatan.

