Pro-Kontra Netizen Sosok Putri Candrawathi Disebut Mirip Pengacaranya: Gara-gara Masker…

PIKIRAN RAKYAT – Ramai pemberitaan terkait istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, yang diduga berbeda dengan wajah aslinya.

Membandingkan dengan foto asli Putri Candrawathi, banyak dari netizen yang berpendapat bahwa, wajah PC istri Ferdy Sambo berbeda.

Netizen menyebut yang muncul saat diwawancarai itu, bukan PC yang asli, melainkan lebih mirip dengan pengacaranya, yakni Sarmauli Simangunsong.

Perbedaan pendapat tersebut ramai di media sosial terkait adanya netizen yang membenarkan bahwa itu, merupakan wajah istri Ferdy Sambo, dan ada yang kontra bahwa itu bukan sosok aslinya.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Tiktok @rei_inews, banyak yang beranggapan bahwa istri dari Ferdy Sambo disekap karena hingga detik ini belum muncul di hadapan publik.

Menurut akun Tiktok @nuriy*ntirit*nga17@gmail.com, ia menduga bahwa itu merupakan wajah asli dari PC yang tanpa menggunakan makeup.

“Emang dia kok, tapi tanpa make up. Orang kalau udah biasa make up tiba-tiba engga pake make up pasti beda,” ucapnya sambil memberikan ikon tertawa.