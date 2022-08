Komentar Menggelitik Warganet Usai Viral Pidato Senator Australia Sebut Bali Penuh Kotoran Sapi

PIKIRAN RAKYAT – Viral pidato senator Australia, Pauline Hanson yang mengatakan bahwa sapi di Pulau Bali berkeliaran sehingga kotorannya bertebaran.

Hal tersebut memicu reaksi yang beragam di masyarakat Indonesia maupun internasional.

“Kotoran sapi bertebaran di jalanan, orang-orang berjalan di atas kotoran tersebut,” ujar Pauline.

“Kotoran tersebut terbawa kembali menempel pada pakaian mereka dan bersama orang-orang kembali ke negara ini,” lanjutnya.

Ia pun mengatakan bahwa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan ancaman yang serius untuk keamanan hayati Australia.

Pidato tersebut diunggah di Youtube miliknya, namun ia juga mengunggah sepenggal pidatonya tersebut dalam laman Instagram @senatorpaulinehanson.

Warganet pun ramai-ramai berkomentar atas unggahannya tersebut.

“She has obviously not been to Bali. I been going there three times a year, for 30 year. Never seen cattle on the streets ever. Never (dia jelas belum pernah ke Bali. Saya telah bepergian ke sana tiga kali dalam setahun selama 30 tahun. Belum pernah melihat ternak di jalanan. Tidak pernah),” ungkap akun @douglasriky.