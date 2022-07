Kominfo Sebut Steam Tunjukkan Komitmen, Siap Daftar PSE

PIKIRAN RAKYAT - Steam dikabarkan sedang menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk daftar PSE (Penyedia Sistem Elektronik) ke Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kemkominfo).

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abirjani, dalam jumpa pers yang diadakan secara virtual pada Minggu, 31 Juli 2022.

Semuel mengatakan bahwa Steam menunjukkan komitmen untuk mendaftar sebagai PSE. Hal ini menjadi kabar baik, menjawab keresahan yang ada di masyarakat.

“Untuk (pengembang game lokal) yang distribusi lewat Steam, kami minta tunggu sebentar. Kami sudah ada komunikasi dengan Steam, mereka sedang menyiapkan pendaftaran,” kata Semuel Abrijani seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Sebelumnya, Kominfo telah memblokir platform Steam sejak tanggal 29 Juli 2022. Pemblokiran itu dilakukan lantaran Steam tak kunjung mendaftar PSE ke Kominfo sampai batas waktu yang ditentukan, yakni 20 Juli 2022 lalu.

Pemblokiran tersebut membuat konsumen yang menggunakan layanan Steam resah. Terutama para konsumen yang sudah membayar biaya berlangganan, dan juga mereka yang menjadi pengembang gim lokal.

Sejumlah gim buatan pengembang gim lokal yang dirilis di Steam di antaranya Dreadout, She and The Light Bearer, dan Coffee Talk.

Akibat pemblokiran ini, gim lain yang sudah lebih dulu mendaftar PSE di Kominfo pun jadi tetap tak bisa digunakan, karena Steam yang merupakan induknya belum mendaftar PSE.