Daftar Platform yang Diblokir Kominfo Hari Ini 30 Juli 2022, Buntut Tak Daftar PSE

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah platform digital yang belum terdaftar di PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) Kementerian Komunikasi dan Informasi tidak bisa diakses hari ini, 30 Juli 2022.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara, platformSteam, Dota 2, Counter-Strike, Global Offensive, dan dan Origin tidak bisa diakses sejak pagi hari.

Antara melaporkan, sebagian besar situs yang tidak bisa diakses menampilkan notifikasi koneksi tidak aman.

Pada platform Origin, keterangan yang muncul adalah "This site can't be reached" atau "Situs ini tidak bisa dijangkau".

Baca Juga: Viral Video Janggal Bayangan Lesti Kejora Saat Tertidur di Lantai, Wajah Istri Rizky Billar Terlihat Berbeda?

Situs keuangan digital Paypal juga tidak bisa diakses pada hari ini.

Bahkan situs pencari Yahoo Search pada pagi ini tidak bisa dibuka, untuk itu muncul notifikasi bahwa situs tidak bisa dijangkau menggunakan internet dari penyedia tertentu.

Sementara itu, layanan email Yahoo tidak terpengaruh baik melalui aplikasi ponsel maupun desktop.

PSE merupakan singkatan dari Penyelenggara Sistem Elektronik yang peraturannya tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020.