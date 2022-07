Instagram Dikritik Makin Mirip TikTok sampai Kylie Jenner ‘Turun Gunung’, CEO Adam Mosseri Buka Suara

PIKIRAN RAKYAT – Akhir-akhir ini, para pengguna aplikasi Instagram beramai-ramai mengkritik tampilan platform tersebut karena semakin mirip dengan TikTok.

Puncaknya ketika dua selebritas Amerika Serikat Kylie Jenner dan Kim Kardashian pun ikut menyampaikan kritiknya melalui Instagram Stories mereka.

Mereka mengunggah ulang sebuah kutipan yang menyindir Instagram.

“Make Instagram Instagram Again. Stop trying to be TikTok, I just want to see photos of my friends. Sincerely, Everyone. (Buat Instagram, Instagram lagi. Berhenti menjadi seperti TikTok, Saya hanya ingin melihat foto-foto teman saya. Tertanda, semua pengguna),” kata Kylie Jenner dan Kim Kardashian dalam unggahannya.

CEO Instagram, Adam Mosseri akhirnya buka suara terkait kritik yang disampaikan oleh para pengguna platform tersebut.

Dalam sebuah video singkat yang diunggah Mosseri, ia mengatakan Instagram sedang melakukan eksperimen terhadap beberapa hal. Salah satunya adalah tampilan full screen di feed.

Menurut Mosseri, tampilan full screen pada foto maupun video, memungkinkan pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih menyenangkan dan menarik.

“Tapi saya juga ingin memperjelas, ini (tampilan full screen) belum bagus,” tambahnya.