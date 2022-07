Apa Istimewanya Nothing Phone 1? HP 'Nyentrik' Mirip iPhone yang Viral

PIKIRAN RAKYAT - Akhir-akhir ini sedang viral di media sosial sebuah brand HP dengan inovasi terbarunya yang cukup unik.

HP tersebut adalah Nothing Phone 1 yang menurut orang-orang memiliki desain mirip seperti iPhone.

Kemunculan Nothing Phone 1 semakin sering dibicarakan netizen salah satunya karena di bagian belakang HP tersebut terdapat desain unik yaitu fitur LED berbentuk seperti huruf G yang bisa menyala.

Fitur tersebut bernama Glyph Interface yang tingkat kecerahan dan tampilan LED dibelakang ponsel bisa diatur sesuai selera pengguna.

Lampu LED tersebut bisa menyala beriringan dengan nada dering ponsel, pengisian baterai, maupun pencahayaan untuk foto.

Nothing Phone 1 ini dibentuk oleh Carl Pei, yang merupakan mantan pendiri perusahaan teknologi One Plus.

Perusahaan bernama Nothing ini sebelumnya telah meluncurkan earphone wireless yang memiliki fitur canggih.