Arti Created By The Poor Stolen By The Rich, Kalimat yang Banjiri Instagram Baim Wong

PIKIRAN RAKYAT - Nama Baim Wong kini menjadi buah bibir karena ia mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).

Baim Wong mengatakan gagasannya dan sang Istri, Paula Verhoeven, untuk mendaftarkan CFW sebagai HAKI semata-mata ingin mewadahi kreativitas berbusana remaja Sudirman, Citayam, Bojong Gede, Depok (SCBD).

Aksi Baim Wong tersebut menuai beragam komentar warganet. Mereka menilai tak seharusnya melakukan hal tersebut, terlebih ajang Citayam Fashion Week sejak awal bukan ia yang mencetuskan.

Selain hujatan, banyak pula yang melontarkan berbagai kalimat kiasan untuk menyindir Baim, salah satunya adalah Created By The Poor Stolen By The Rich.

Dalam bahasa Indonesia, arti Created By The Poor Stolen By The Rich adalah diciptakan oleh orang miskin, dicuri oleh orang kaya.

Ungkapan tersebut terus dilontarkan banyak warganet di berbagai unggahan Instagram Baim Wong.

Namun ternyata, ungkapan Created By The Poor Stolen By The Rich telah ada sejak lama.

Created By The Poor Stolen By The Rich berasal dari ucapan komunitas penggemar sepak bola Club Africain, klub sepak bola asal Tunisia.