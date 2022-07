Kiamat Medsos di Depan Mata? 41 Aplikasi akan Diblokir Kominfo Jika Tak Lakukan Ini

PIKIRAN RAKYAT - Kabar pemblokiran beberapa aplikasi medsos oleh Kominfo terdengar seperti ‘kiamat’ bagi para penggunanya.

Apabila sampai 20 Juli 2022 belum melakukan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, Kominfo akan melakukan pemutusan akses (access blocking) keesokan harinya.

Kominfo menjelaskan tujuan pendaftaran PSE adalah menciptakan ruang internet yang aman dan sehat bagi penggunanya di Indonesia.

“Jika terjadi pelanggaran hukum di wilayah hukum Indonesia, kita akan kesulitan koordinasi dengan PSE”, kata Dedy Permadi selaku Juru Bicara Kominfo.

PSE terbagi atas dua jenis, yaitu PSE Asing (luar negeri) dan PSE Domestik. Aplikasi apa saja yang sudah dan belum mendaftar? Berikut rinciannya.

PSE asing dan domestik yang sudah mendaftar

1. Traveloka

2. Gojek

3. Tokopedia

4. OVO

5. Resso

6. Spotify

7. TikTok

8. Capcut

9. Helo

10. Dailymotion

11. Mi Chat

12. Telegram

13. Mobile Legends

14. Vidio

15. Kaskus.com



Daftar PSE asing dan domestik yang terancam

1. Meta (FB, Instagram, Messenger, WhatsApp)

2. Google

3. YouTube

4. Twitter

5. LinkedIn

5. Pinterest

7. Tinder

8. Tantan

9. Tumblr

10. Netflix

11. Disney+

12. Prime Video

13. Grab

14. GoTube

15. PUBG

16. Candy Crush

17. Pokemon Go

18. Minecraft

19. Clash of Clan (COC)

20. Garena AOV

21. League of Legends

22. Vainglory

23. Free Fire

24. Canva

25. Skillacademy

26. Duolinggo

27. Brainly

28. Cookpad

29. PeduliLindungi

30. Aplikasi Cek Bansos (Kemensos RI)

31. Info BMKg

32. Mobile JKN

33. BPOM Mobile

34. Halal MUI

35. M-Pajak

36. Jakarta Smart City

37. Mawas Ozon

38. KBBI

39. Pikobar Jawa Barat

40. Bus Simulator Indonesia

41. Angkot Simulator Indonesia.***