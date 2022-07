Viral Video Gemas Driver Ojol Ditemani 'Pawang' Saat Ngojek, Penumpang Terenyuh

PIKIRAN RAKYAT - Banyak hal yang bisa dilakukan pasangan suami istri untuk tetap terhubung meski terpisah jarak dan waktu.

Salah satunya ditunjukkan oleh seorang driver ojek online (Ojol) yang terekam kamera penumpangnya.

Perekam bercerita bila sang Ojol sempat menerima panggilan video dari kontak yang bernama 'istriku'.

Telepon genggam yang diletakkan di depan driver memungkinkan penumpang melihat apa yang ada di layar smartphone.

Alih-alih mengobrol setelah mengangkat telepon, driver Ojol itu tetap fokus pada pekerjaannya dan membiarkan sang istri menemaninya sepanjang jalan.

Tak ada satu pun kata terucap dari sang istri seolah mengisyaratkan dengan melihat wajah suaminya pun sudah cukup.

Momen ini dianggap meluluhkan hati lantaran mereka tampak setia saling menemani meski salah satunya tengah berjuang mencari sesuap nasi.

"Just saw the cutest thing ever (Baru saja melihat hal termanis yang pernah ada)," kata perekam.