Elon Musk Batal Beli Twitter, Perusahaan Tuntut Ratusan Triliun Rupiah

PIKIRAN RAKYAT - Twitter dikabarkan akan menuntut CEO Tesla, Elon Musk karena batal membeli perusahaan media sosial tersebut.

Twitter menuntut Elon Musk agar menyelesaikan akuisisi senilai 44 miliar dolar AS atau sekitar Rp659 triliun lebih.

Twitter Inc menggandeng benerapa firma hukum di Amerika Serikat, Wachtell, Lipton, Rosen and katz, untuk menuntut Elon Musk.

Kabar terkait Elon Musk tak jadi membeli Twitter didapat sadi seorang sumber, menurut laporan dari Reuters.

Baca Juga: Daftar UMK di Jawa Barat Tahun 2022, Fresh Graduate Wajib Tahu, Simak Besarannya

Informan tersebut mengatskan bahwa Twitter akan mengajukan berkas ke pengadilan di Delaware pekan ini.

Wachtell, Lipton, Rosen and Katz memperkuat tim hukum Twitter, yang saat ini terdiri dari Simpson Thacher and Bartlett LLP dan Wilson Sonsini Goodrich and Rosati.

Twitter menolak berkomentar atas isu ini. Sementara firma hukum itu belum menanggapi pertanyaan Reuters.

Dikutip dari Antara, pekan lalu Elon Musk mengumumkan tak jadi membeli Twitter karena platform media sosial tersebut tak bisa memberikan informasi soal jumlah akun palsu.