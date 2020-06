SpaceX Dianggap Tutupi Penampakan yang Diduga UFO

PIKIRAN RAKYAT - Perusahaan antariksa SpaceX berhasil menempatkan 58 satelit Starlink di orbit Bumi pada Sabtu, 14 Juni waktu setempat.

Namun, dalam video peluncuran yang disiarkan secara langsung ini menarik perhatian publik karena ada penampakan yang diduga pesawat UFO (Unidentified Flying Objects).

Cuplikan penampakan UFO saat peluncuran satelit SpaceX ini menjadi viral di YouTube dan telah ditonton lebih dari 30.000 kali.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Express, dalam video terlihat sebuah benda aneh berwarna putih terbang melewati pesawat, akan tetapi video kemudian berpindah pada posisi lain.

Akun YouTube ThirdPhaseOfTheMoon mengunggah cuplikan penampakan UFO dengan judul 'GOT IT! SPACEX Cut's Feed As HIGH Velocity UFO Displays Out Of This World Manoeuvre!'

"Sebuah benda aneh ditangkap ketika mereka memotong video. Mereka selalu memotong rekaman begitu sesuatu yang aneh terjadi," kata pria dalam video itu.

"Ini di bawah kendali, terlihat dengan cepat dan berhenti total. Apa yang terjadi dengan SpaceX dan Starlink?," tambahnya.