Benarkah Manusia Memiliki 7 Kembaran di Dunia? Peneliti Ungkap Faktanya

PIKIRAN RAKYAT - Masyarakat tentu sudah tidak asing lagi dengan pernyataan bahwa setiap manusia memiliki tujuh kembaran di dunia. Benarkah demikian?

Fenomena kemiripan seseorang dengan dua orang atau lebih, tetapi tidak sedarah memang benar ada. Bahkan dalam bahasa Jerman, fenomena tersebut memiliki nama yakni Doppelgänger.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Kok Bisa, kemiripan antar individu bukan saudara bisa terjadi karena dipengaruhi genetika manusia.

Seorang peneliti yang merupakan Executive Vice President of the American Society of Human Genetics bernama Joseph Mclnerney mengatakan, sebagian besar manusia mempunyai gen yang hampir sama yakni 99,5 hingga 99,9 persen.

Baca Juga: Fenomena Astronomi Langka: 5 Planet Terlihat Sejajar, Catat Waktunya

Hanya nol koma sekian persen yang membedakan seseorang dengan orang lain. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan seseorang memiliki kombinasi gen yang hampir sama sehingga terlihat kembar dengan orang lain.

Peluang kemiripan juga akan semakin besar jika orang itu berasal dari suku yang sama.

Kendati demikian, tidak akan mudah untuk menemukan kembaran yang merupakan orang asing.

Karena meski berbagi gen yang sama, ternyata gen pada wajah manusia jauh lebih beragam dibanding bagian tubuh lainnya. Ditambah faktor lingkungan dan nutrisi yang juga mempengaruhi fisik seseorang.