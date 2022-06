WhatsApp Sediakan Fitur Baru untuk Batasi Orang yang Melihat Profil, Tingkatkan Privasi

PIKIRAN RAKYAT - WhatsApp telah mengumumkan fitur baru mengenai privasi yang lebih ketat untuk bagian profil, yang kini dapat digunakan untuk seluruh penggunanya.

Mengenai fitur baru bagian profil, WhatsApp memberi pilihan yang lebih baik untuk pengguna bisa membatasi diri dari orang-orang tertentu dalam daftar kontak mereka.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara News, fitur baru WhatsApp telah melalui uji coba sejak 2021 hingga sekarang bisa diakses oleh seluruh pengguna, baik iOS maupun Android.

Lewat fitur baru bagian profil itu, WhatsApp membuat pengguna bisa menyembunyikan foto profil, status 'last seen' dan 'about' dari orang-orang tertentu yang berada dalam daftar kontak.

Pada awalnya, privasi WhatsApp hanya mencakup tiga opsi untuk bagian profil, yakni semua orang, kontak saya, dan tidak ada orang.

Namun kini, fitur baru WhatsApp menambahkan opsi privasi berupa 'kontak saya kecuali' yang berfungsi menyembunyikan foto profil, last seen, about, dan status harian Anda.

Tak lupa, mengaktifkan fitur baru ini, juga berarti menunjukkan posisi Anda yang tidak akan dapat melihat kegiatan dari sasaran yang dikecualikan, seperti tanda terima pesan telah dibaca.

Singkatnya, Anda hanya tetap bisa menghubungi kontak yang dikecualikan, termasuk membuat obrolan grup.