Cara Membuat Spotify Pie Chart, Praktis dan Mudah

PIKIRAN RAKYAT – Spotify Pie Chart adalah fitur yang tengah banyak digandrungi pengguna Spotify.

Spotify Pie Chart merupakan fitur unofficial yang diciptakan oleh Darren Huang, mahasiswa University of California, Amerika Serikat.

Spotify Pie Chart menampilkan diagram selera musik penggunanya. Diagram tersebut dibagi ke dalam beberapa warna berbeda dengan deskripsi yang menerangkan masing-masing genre musik.

Pengguna juga dapat melihat nama penyanyi yang paling banyak didengarkan selama menggunakan Spotify, diurut berdasarkan peringkat dari atas ke bawah dengan font yang semakin mengecil.

Spotify Pie Chart dapat dibarui setiap bulannya sehingga pengguna dapat melihat perubahan selera musik selama bulan tersebut.

Cara Membuat Spotify Pie Chart

1. Klik tautan berikut: https://huangdarren1106.github.io/#

2. Klik ‘Log in to Spotify’

3. Masukkan alamat email dan kata sandi, atau pilih salah satu metode log in yakni menggunakan Facebook, Apple, Google, atau nomor telepon.

4. Setelah masuk, Anda akan diminta izin akses riwayat musik, klik 'Ok' untuk memberikan izin.

5. Anda kemudian akan disuguhkan diagram kue berisi selera musik Anda.

Spotify Pie Chart dapat Anda bagikan ke media sosial untuk menunjukkan selera musik yang Anda sukai.