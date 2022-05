Sempat Disindir Roy Suryo, Elon Musk Akhirnya Bikin Cuitan Pertemuan dengan Jokowi

PIKIRAN RAKYAT - Miliarder asal Amerika Serikat (AS), Elon Musk akhirnya membuat cuitan di Twitter soal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya banyak netizen bertanya-tanya mengapa bos Tesla itu tidak berkomentar di Twitter setelah bertemu dengan Jokowi.

Elon Musk akhirnya membalas cuitan Jokowi di Twitter dengan menyebutkan suatu kehormatan bertemu Presiden RI dan mendiskusikan proyek.

"Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu di Starbase dan mendiskusikan proyek masa depan yang menarik!," kata Elon Musk dalam cuitan balasan di unggahan Jokowi, 16 Mei 2022 waktu AS.

It was an honor to meet at Starbase and discuss exciting future projects!