Elon Musk Mendadak Bikin Cuitan Tentang Kematian: Jika Saya Mati dalam Keadaan Misterius, Itu Bagus

PIKIRAN RAKYAT - CEO Tesla Elon Musk mendadak membuat cuitan di Twitter tentang kematiannya. Ia menyebut jika meninggal dalam keadaan misterius maka bagus untuk diketahui.

"Jika saya mati secara misterius, itu bagus untuk mengetahuinya," kata Elon Musk melalui akun Twitter-nya, Senin, 9 Mei 2022.

Cuitan Elon Musk dibuat satu jam sebelum seorang perwira Rusia menuduh bos Telsa itu terlibat memasok pasukan fasis di Ukraina dengan peralatan komunikasi militer.

"Dan untuk ini, Elon, Anda akan dimintai pertanggungjawaban seperti orang dewasa tidak peduli seberapa banyak kamu akan berpura-pura bodoh," kata seorang perwira Rusia.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya