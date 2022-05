Viral di Twitter Momen Netizen Tertipu oleh Amplop THR Gambar Uang Rp100.000

PIKIRAN RAKYAT – Viral di Twitter seorang netizen membagikan momen saat menerima amplop THR (tunjangan hari raya) Lebaran.

Saat penutup amplop itu dibuka, gambar uang Rp100.000 menyembul, membuat penerimanya mengira dia mendapatkan uang Rp100.000.

Namun, ketika amplop dibuka seluruhnya, penerimanya akan sadar bahwa itu hanya gambar yang menyatu dengan amplop, bukan uang Rp100.000 sungguhan.

Penguna Twitter dengan nama akun @nanonnanonnuget tampak kesal setelah menyadari dia tertipu karena amplop itu sebenarnya hanya berisi uang Rp5.000.

Dia bergurau dengan bertanya apakah itu termasuk penipuan dan bisa dilaporkan ke polisi.

“Plissssss ini termasuk penipuan ga sih! Bisa lapor polisi gakkkkkkk,” kata akun @nanonnanonnuget.

Dia kemudian meminta bantuan warganet di Twitter. “Twitter please Do Your Magic,” tuturnya.

