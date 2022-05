10 Link Twibbon Ucapan Idul Fitri 2022, Cocok untuk Update di Instagram

PIKIRAN RAKYAT - Berbagi ucapan saat Idul Fitri bisa mempererat tali persaudaraan. Ucapan tersebut akan kian berkesan jika dilengkapi dengan ilustrasi gambar atau bingkai yang menarik.

Ilustrasi gambar untuk membingkai ucapan Idul Fitri bisa Anda dapatkan dengan mengunduhnya (download) di Twibbon.

Berikut kami himpun 10 link Twibbon ucapan Idul Fitri yang bisa Anda dapatkan secara gratis.

LINK TWIBBON 1

LINK TWIBBON 2

LINK TWIBBON 3

LINK TWIBBON 4

LINK TWIBBON 5

LINK TWIBBON 6

LINK TWIBBON 7

LINK TWIBBON 8

LINK TWIBBON 9

LINK TWIBBON 10

Berikut adalah cara download Twibbon Idul Fitri.

1.Buka link Twibbonize yang disediakan.

2.Pilih Twibbon atau bingkai foto yang akan digunakan.

3.Kemudian akan muncul kotak dialog dari tempat penyimpanan foto yang akan dimasukkan ke bingkai foto.

4.Pilih foto terbaik yang dikehendaki kemudian klik OK.

5.Jika dirasa kurang pas bisa pilih tombol Change a Photo.

6.Atur foto sampai dirasa pas dan presisi, kemudian klik tombol Next.

7.Klik tombol Download, bingkai foto akan tersimpan.

8.Klik tombol Copy untuk share link di media sosial atau done untuk mengakhiri proses edit.

Idul Fitri 2022 lebih semarak dibandingkan perayaan Idul Fitri 2020 dan 2021. Tahun ini, pemerintah telah melonggarkan sejumlah pembatasan dan masyarakat diizinkan mudik.***