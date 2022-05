20 Link Twibbon Idul Fitri 2022 Gratis, Lengkap dengan Cara Download

PIKIRAN RAKYAT – Idul Fitri 1443 Hijriah yang jatuh pada hari ini, 2 Mei 2022, dirayakan dengan berbagai cara.

Salah satunya adalah berbagi ucapan kepada orang-orang terkasih. Ucapan Idul Fitri yang Anda bagikan bisa lengkapi dengan bingkai foto Twibbon.

Bingkai foto Twibbon akan membuat ucapan Idul Fitri yang Anda bagikan semakin berkesan bagi penerimanya.

Bagi Anda yang ingin melengkapi ucapan Idul Fitri dengan bingkai foto, berikut adalah 20 link Twibbon yang bisa Anda download secara gratis.

Berikut adalah cara download link Twibbon tersebut.

1.Buka link Twibbonize yang disediakan.

2.Pilih twibbon atau bingkai foto yang akan digunakan.

3.Kemudian akan muncul Kotak Dialog dari tempat penyimpanan foto yang akan dimasukkan ke bingkai foto.

4.Pilih foto terbaik yang dikehendaki kemudian klik OK.

5.Jika dirasa kurang pas bisa pilih tombol Change a Photo.

6.Atur foto sampai dirasa pas dan presisi, kemudian klik tombol Next.

7.Klik tombol Download, bingkai foto akan tersimpan.

8.Klik tombol Copy untuk share link di media sosial atau Done untuk mengakhiri proses edit.

Pada Idul Fitri 2022, pemerintah mengizinkan lagi masyarakat mudik setelah dilarang selama 2 tahun akibat masih rentannya pandemi Covid-19.***