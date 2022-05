Bill Gates Kembali Suarakan Pandemi Covid-19: Pendanaan WHO Sama Sekali Tidak Serius

PIKIRAN RAKYAT - Pendiri Microsoft, Bill Gates kembali menyuarakan tentang pandemi Covid-19 yang telah merenggut lebih dari 6,2 juta jiwa sejak Januari 2020. Bill Gates menyerukan agar terus mencegah pandemi di masa depan.

Bill Gates mengatakan kondisi perang di Ukraina telah membuat para pemimpin dunia melupakan krisis kesehatan. Ia mendesak untuk memberi investasi yang lebih besar dalam bidang kesehatan.

"Tampak liar bagi saya bahwa kita bisa gagal melihat tragedi ini (pandemi) dan atas nama warga dunia melakukan investasi ini,” kata Bill Gates kepada Financial Times, dikutip Minggu, 1 Mei 2022.

Bill Gates juga menyoroti pendanaan yang terlalu kecil untuk Badan Kesehatan Dunia (WHO). Ia menyebut WHO memiliki kurang dari 10 orang yang bekerja dalam kesiapsiagaan wabah. Itu pun kata dia, orang itu terganggu dengan banyak kegiatan lain.

"Pendanaan WHO saat ini sama sekali tidak serius tentang pandemi," kata miliader berusia 66 tahun itu.

Menurut Bill Gates, ada kebutuhan mendesak vaksin yang tahan lama untuk memblokir infeksi. Ia menekankan bahwa pandemi saat ini masih merupakan ancaman.

"Kita masih berisiko pandemi ini menghasilkan varian yang akan lebih menular dan bahkan lebih fatal," kata pria yang kini berfokus pada bidang filantropi itu.

Baru-baru ini, Bill Gates menerbitkan buku barunya yang berjudul "How to Prevent the Next Pandemic". Dalam buku itu, Gates berharap Inggris tidak mengurangi kontribusinya dalam pendanaan bantuan asing sehingga negara lain juga terlibat terutama dalam bidang kesehatan.