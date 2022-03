Download Gratis 20 Twibbon Ramadhan 2022, Lengkap dengan Cara Gunakannya

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa hari lagi umat Islam akan menghadapi bulan Ramadan 2022, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia.

Sejak memasuki era digital, cara menyambut bulan suci Ramadhan semakin beragam.

Selain dengan membagikan kata mutiara, cara lain untuk menyambut Ramadhan 2022 yakni dengan membagikan bingkai foto twibbon melalui akun media sosial.

Untuk yang belum mengetahui cara menggunakan twibbon, berikut langkah-langkah untuk menggunakan bingkai foto tersebut:

1. Buka link Twibbonize yang disediakan.

2. Pilih twibbon atau bingkai foto yang akan digunakan.

3. Kemudian akan muncul Kotak Dialog dari tempat penyimpanan foto yang akan dimasukkan ke bingkai foto.

4. Pilih foto terbaik yang dikehendaki kemudian klik OK.

5. Jika dirasa kurang pas bisa pilih tombol Change a Photo.

6. Atur foto sampai dirasa pas dan presisi, kemudian klik tombol Next.

7. Klik tombol Download, bingkai foto akan tersimpan.

8. Klik tombol Copy untuk share link di media sosial atau Done untuk mengakhiri proses edit.

Berikut 20 link twibbon Ramadhan 2022 yang dapat diunduh gratis dengan desain terbaru dan menarik.

1. Link Twibbon 1

2. Link Twibbon 2

3. Link Twibbon 3

4. Link Twibbon 4

5. Link Twibbon 5

6. Link Twibbon 6

7. Link Twibbon 7

8. Link Twibbon 8

9. Link Twibbon 9

10. Link Twibbon 10

11. Link Twibbon 11

12. Link Twibbon 12

13. Link Twibbon 13

14. Link Twibbon 14

15. Link Twibbon 15

16. Link Twibbon 16

17. Link Twibbon 17

18. Link Twibbon 18

19. Link Twibbon 19

20. Link Twibbon 20