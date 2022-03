Viral Video Penonton MotoGP Mandalika Berjoget Ditonton Satu Dunia Hingga Buat Fabio Quartararo Tertawa

PIKIRAN RAKYAT- MotoGP Mandalika yang digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada Minggu, 20 Maret 2022 telah usai.



Miguel Oliveira menjadi pemenang di seri balap pertama MotoGP Mandalika.



Dalam balap MotoGP Mandalika 2022, banyak momen yang menjadi perhatian publik.



Salah satunya tingkah laku seorang penonton yang membuat pembalap Fabio Quartararo, pemenang kedua MotoGP Mandalika 2022 tertawa.

Pada saat siaran langsung MotoGP Mandalika 2022, pria yang duduk di tribun penonton tersebut disorot oleh kamera.



Pria yang sedang berada di tribun tak segan untuk menunjukkan bakatnya di depan kamera.



Pria tersebut langsung berjoget dengan gaya seperti menaiki sebuah motor.



Tingkah pria tersebut tentunya membuat Fabio Quartararo tertawa melihat perilaku penonton di tribun.



Salah satu komentator MotoGP pun hingga tertawa melihat pria yang berjoget di tribun.



Komentator MotoGP mengatakan jika pria tersebut sudah terkenal.



"Now you are famous (sekarang kamu terkenal)," ucap salah satu komentator MotoGP.

Beberapa warganet yang menyaksikan tingkah pria tersebut pun mengaku jika pria tersebut sangat menghibur.



"Komuknya lucu mood banget," ucap Diahasw.



"Lu keren bang diliat satu bumi," tutur Bebennn.



Pria tersebut diketahui bernama Dennis Suryana. Dennis pun mengatakan kronologi saat dirinya disorot kamera yang dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui TikTok @dennissuryana, Minggu, 20 Maret 2022.



"Kronologi: gue nyadar jauh depan gue ada kamera dorna, gue iseng-iseng joget ala muter gas motor ternyata gak masuk tv, sedih gue duduk," ujar Dennis.



"Taunya dorna ngesave clip gue joget dulu baru ditayangin pas Fabio Quartararo udah mulai liat ke tv, nah di yang kedua nya baru itu LIVE hahaha," ujarnya.***