Kabar Gembira Penggemar Game Lawas, EA Rilis Game Command and Conquer 4K versi Remastered

PIKIRAN RAKYAT - Kabar gembira bagi penggemar game-game lawas. Kali ini Electronics Ars (EA) telah meluncurkan game Command and Conquer versi remastered di PC.

Disebut Command and Conquer Remastered Collection karena juga termasuk Tiberian Dawn and Red Alert serta paket paket ekspansi (ekspansion pack) berisi Covert Ops, Counterstrike, dan The Aftermath.

Setiap game ini telah di-remaster (remastered) dengan grafis resolusi 4K, tekstur, peningkatan UI, dukungan multiplayer dan soundtrack remaster dari Frank Klepacki (komposer musik-musik original game ini).

Command and Conquer atau lebih dikenal C&C merupakan franchise game strategi real-time. Game ini pertama kali dirilis tahun 1995 oleh pengembang Westwood Studios, kemudian diambil alih EA di tahun 1998. Game C&C: Red Alert di tahun 1996 yang sesuai dengan prequel aslinya.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Pocket-lint, pihak EA merekrut pencipta asli game ini yang kini bekerja di Petroglyph Games serta banyak dari tim Westwood Studios original untuk membuat koleksi-koleksi remaster.

EA mengatakan pihaknya juga bermitra dengan Lemon Sky Studios untuk membantu membawa game-game original ini ke versi 4K. Lemon Sky merupakan studio terkemuka yang secara khusus remaster game-game real time strategi (RTS).

"Kami telah bekerja bahu membahu dengan tim-tim asli Westwood di Petroglyph untuk memastikan gameplay ikonik tetap otentik sambil menambahkan fitur-fitur utama untuk pengalaman modern," kata Jim Vesselle selaku direktur kreatif EA dalam pengumumannya.