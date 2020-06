Transfer Foto dan Video Facebook Sudah Bisa ke Google Photos, Berikut Caranya

PIKIRAN RAKYAT - Facebook mengumumkan bahwa tool atau alat transfer foto ke Google Photos saat ini telah tersedia secara global. Sebelumnya tool ini hanya tersedia di AS dan Kanada.

Alat tool Facebook terbaru ini memungkinkan penguna menyalin semua foto atau video ke Google Photos.

Berikut ini cara transfer foto atau video Facebook ke Google Photos:

1. Buka Facebook

2. Pilih Pengaturan atau Setting

3. Klik Informasi Facebook Anda atau Your Facebook Information

4. Pilih Transfer salinan Foto atau Video Anda atau Transfer a copy of your Photos or Videos