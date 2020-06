Antara Bulan Juli-Agustus 2020, Tiongkok Luncurkan Misi ke Mars, Waktu yang Sama dengan NASA

PIKIRAN RAKYAT - Tiongkok akan meluncurkan misi pertamanya ke planet Mars antara bulan Juli hingga Agustus 2020. Misi ini juga dalam waktu yang sama dengan badan antariksa Amerika Serikat NASA yang juga akan mengirimkan robot penjelajah ke planet merah itu.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari SCMP, pesawat ruang angkasa Tiongkok yang disebut Tianwen-1 akan terbang dengan roket Long March 5 pada bulan Juli atau Agustus dan diperkirakan akan tiba di Mars pada Februari 2021.

Informasi ini dibenarkan oleh Bao Weimin selaku kepala Science Technology Committee of the China Aerospace Science and Technology Corporation (program luar angkasa). Robot penjelajah juga akan diturunkan untuk bergerak di permukan Mars.

Misi ini bertepatan dengan rencana NASA yang akan meluncurkan robot penjelajah yang disebut Perseverance.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman mars.nasa.gov, robot Perseverance akan mencari tanda-tanda kehidupan kuno dan mengumpulkan sampel batuan dan tanah untuk dibawah kembali ke Bumi.

Peluncuran dijadwalkan antara tanggal 17 Juli hingga 5 Agustus 2020 dari Cape Canaveral Air Force Station, Florida, AS. Diperkirakan akan tiba pada 18 Ferbruari 2021 di danau kawah, Mars. Misi ini berdurasi sekitar 687 hari.

