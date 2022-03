Kumpulan Bahasa Gaul Anak Jaksel, Bikin Ngerti Apa yang Dikatakan

PIKIRAN RAKYAT - Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional yang digunakan oleh orang di berbagai negara, salah satunya di Indonesia.

Banyak orang yang menggunakan kosakata bahasa Inggris untuk sekadar belajar atau bahkan melancarkan melatih berbicara. Akan tetapi, di Indonesia sendiri, bukan berbicara dengan bahasa Inggris secara penuh yang sempat booming, melainkan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris.

Penggunaan bahasa Inggris dicampur dengan bahasa Indonesia booming, bahasa gaul tersebut digunakan anak muda khususnya di Jakarta Selatan pada tahun 2018.

Ramainya pembicaraan di dunia maya yang membahas hal ini, menjadikan warganet menamainya dengan bahasa anak Jaksel.

Dirangkum Pikiran-Rakyat.com, berikut kosakata sehari-hari yang biasa digunakan anak-anak Jaksel ketika sedang ngobrol:

1. Better = Lebih baik

2. Literally = Secara harfiah

3. Prefer = Lebih suka, lebih demen

4. Which is = Yang mana, di mana

5. Eye Catching = Enak dilihat

6. Ever = Pernah

7. Attitude = Sikap

8. You Know = Kamu tahulah

9. Surely = Pastinya

10. Confuse = Membingungkan

11. Not yet = Belum

12. That is = Itu adalah

13. While = Sementara

14. Fuck = Brengsek

15. The point is = Pada intinya

16. Somehow = Entah bagaimana, bagaimanapun

17. End up = Akhiri

18. Whatever = Terserah

19. Whereas = Sedangkan

20. Like – Unlike = Seperti- tidak seperti

21. Because why = Karena kenapa

22. Hence = Oleh karena itu, oleh sebab itu

23. Seldom = Jarang

24. Normally = Normalnya, secara normal

25. Basically = Pada dasarnya

26. Figuratively = Secara kiasan

27. Perhaps later = Mungkin nanti

28. Healing = Penyembuhan

29. Bit = Sedikit

30. Little = Kecil

31. Well = Dengan baik

32. Cukstaw = Cukup tahu

33. Pelor = Tukang tidur

34. Mager = Males gerak

35. Jamber = Jam berapa

36. Mantul = Mantap betul

37. OTW = On The Way (sedang dalam perjalanan)

38. Kurleb = Kurang lebih

39. Lola = Loading lama

40. Koper = Korban Perasaan

