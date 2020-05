Ilmuwan Peringatkan Tumpukan Es yang Mencair di Alaska Dapat Memicu Tsunami

PIKIRAN RAKYAT - Ilmuwan memperingatkan tumpukan es gletser yang berada di Prince William Sound, Alaska dapat memicu bencana tsunami besar dan membahayakan para nelayan yang tinggal di daerah itu.

Sebuah surat publik yang ditandatangani oleh beberapa ilmuwan memperingatkan bahwa kemungkinan es longsor dan tsunami dapat terjadi dalam beberapa tahun ke depan dan kemungkinan dalam 20 tahun.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Anchorage Daily News, para ilmuwan mengatakan lereng es yang tidak stabil berada di atas Gletser Barry di Barry Arm, sekitar 60 mil di sebelah timur Kota Anchorage, Alaska dapat meluncur jatuh ke air di bawahnya.

Peristiwa ini akan berdampak pada wisatawan, nelayan dan pemburu, serta berpotensi menyebabkan gelombang air sekitar 30 kaki atau 9,1 meter.

Menurut Steve Masterman selaku direktur Divisi Geologi dan Geofisika Alaska, gletser mencair bisa melepaskan jutaan ton es beku ke Harriman Fiord, dan memicu tsunami setidaknya sebesar beberapa yang terbesar dalam sejarah yang tercatat di negara bagian Amerika Serikat itu.

Setelah menerima informasi itu, Alaska Department of Natural Resources and the state Department of Fish and Game merekomendasikan orang-orang untuk menghindari semua zona bahaya yang teridentifikasi sampai bahaya dapat dipahami dan dikarakterisasi secara memadai.

Menurut pemerintah negara bagian Alaska, di musim panas, sebanyak 500 orang mungkin berada di daerah itu dan berisiko dari tsunami yang disebabkan oleh longsor.