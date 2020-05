Video Tampilan Unreal Engine 5 dari Epic Games, Teknologi Grafis Gaming Generasi Baru untuk PS5

PIKIRAN RAKYAT - Publisher sekaligus developer game Epic Games baru saja mengumumkan game engine terbarunya yaitu Unreal Engine 5.

Unreal Engine 5 dipastikan hadir di PlayStation 5 lewat game-game yang diciptakan dengan mengandalkan basis teknologi grafis.

"Kami baru saja merilis tampilan pertama di Unreal Engine 5. Salah satu tujuan kami dalam generasi berikutnya adalah untuk mencapai fotorealisme (grafik) setara dengan film CG (Computers Graphics) dan kehidupan nyata, dan menempatkannya dalam jangkauan praktis tim pengembangan dari semua ukuran melalui alat yang sangat produktif ," kata Epic Games dalam blog resminya.

Epic Games juga mengunggah video demo penampakan teknologi Unreal Engine 5 lewat Lumen in the Land of Nanite, PS5 di kanal YouTube.

Demo ini menampilkan dua teknologi inti baru yang akan debut di Unreal Engine 5.

Pertama, ada teknologi Nanite yang melakukan virtualized micropolygon geometri untuk membuat detail geometris sebanyak yang dapat dilihat mata.

