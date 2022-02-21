Tukar Kode Redeem FF 21 Februari 2022, Menangkan Skin Senjata Terbaik Jika Beruntung

Mitha Paradilla Rayadi
- 21 Februari 2022, 07:10 WIB
Update kode redeem FF 2 Februari 2022, banyak hadiah menarik dengan klaim satu per satu kupon di bawah ini.
Update kode redeem FF 2 Februari 2022, banyak hadiah menarik dengan klaim satu per satu kupon di bawah ini. /ff.garena.com

PIKIRAN RAKYAT - Mau dapat kode redeem FF terbaru Senin 21 Februari 2022? Yuk simak terus artikel di bawah ini.

Setiap harinya Pikiran-Rakyat.com akan bagi-bagi kode redeem FF gratis untuk pemain setia game battle royale survival Free Fire.

Dari kode redeem FF Senin 21 Februari 2022 ini, players bisa menikmati item reward secara cuma-cuma untuk mendukung jalannya permainan.

Hadiah yang disediakan pun beragam mulai dari weapon, skin, bundle, voucher, karakter dan lain-lain.

Baca Juga: Kode Redeem FF 21 Februari 2022, Cek Reward Spesial Apa yang Tersedia Hari Ini

Disclaimer: Kode Redeem bisa saja memiliki batas waktu dan kuota, karena itu segera klaim.

Cara Klaim Kode Redeem FF:

1. Pertama klik halaman website resmi https://reward.ff.garena.com

2. Lalu login ke akun Free Fire

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Editor: Mitha Paradilla Rayadi

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