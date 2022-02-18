Klaim Kode Redeem FF Terbaru 18 Februari 2022, Bisa Dapat Weapon Incaran Cuma-cuma

Mitha Paradilla Rayadi
- 18 Februari 2022, 07:15 WIB
Belum digunakan, kode redeem FF terbaru 8 Januari 2022.: klaim Killer Mind dan Bloody Vase Mask
Belum digunakan, kode redeem FF terbaru 8 Januari 2022.: klaim Killer Mind dan Bloody Vase Mask /ff.garena.com

PIKIRAN RAKYAT - Mau dapat kode redeem FF terbaru Jumat 18 Februari 2022? Yuk simak terus artikel di bawah ini.

Setiap harinya Pikiran-Rakyat.com akan bagi-bagi kode redeem FF gratis untuk pemain setia game battle royale survival Free Fire.

Dari kode redeem FF Jumat 18 Februari 2022 ini, players bisa menikmati item reward secara cuma-cuma untuk mendukung jalannya permainan.

Hadiah yang disediakan pun beragam mulai dari weapon, skin, bundle, voucher, karakter dan lain-lain.

Baca Juga: Tukar Kode Redeem FF 18 Februari 2022, Rebut Voucher Menarik dari Weapone hingga Diamond Royale

Disclaimer: Kode Redeem bisa saja memiliki batas waktu dan kuota, karena itu segera klaim.

FFKO-3IPN-2LBO
FFET-3WQZ-TK9R
FFRE-T7D9-MS6S
FFAR-UO3H-Y96L
FFIC-ZTBC-UR4M
FFIC-9PG5-J5YZ
FFIC-WFKZ-GQ6Z

Cara Klaim Kode Redeem FF:

1. Pertama klik halaman website resmi https://reward.ff.garena.com

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Editor: Mitha Paradilla Rayadi

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