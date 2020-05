Pantau Hilangnya Es di Bumi, NASA Gunakan Laser dari Luar Angkasa

PIKIRAN RAKYAT - Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, telah melakukan pengamatan terhadap lapisan es Antartika dan Greenland selama 16 tahun terakhir.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Endgadget, NASA menggunakan alat instrumen laser pengamatan Bumi yang paling canggih dan ditempatkan di luar angkasa.

Alat pengamatan NASA itu dikenal dengan nama Ice, Cloud dan Land Elevation Satellite 2 (ICESat-2).

Keduanya telah diluncurkan pada 2018 dikombinasikan dengan pengukuran yang diambil oleh ICESat asli yang diluncurkan pada tahun 2003 dan dioperasikan sampai tahun 2009.

Para peneliti menemukan bahwa sejumlah kecil es mengalami kenaikan di Antartika Timur dan juga banyak hilang es di Antartika Barat.

Peneliti mengatakan bahwa hilangnya es dari Antartika bersamaan dengan penyusutan lapisan es di Greenland yang telah menyebabkan kenaikan permukaan laut setinggi 0,55 inci selama rentang tahun 2003 hingga 2019.

Penggabungan data dari dua satelit memungkinkan para peneliti untuk menghasilkan potret komprehensif dari kompleksitas perubahan lapisan es.

