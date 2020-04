Gelar Kegiatan Amal Selama Pandemi, TikTok Buat Stiker Donasi untuk Para Pengikutnya

PIKIRAN RAKYAT - Pengguna aplikasi TikTok kini dapat menikmati fitur terbaru, yakni stiker donasi ke video mereka dan streaming langsung.

Stiker Donasi ini dapat menarik para pengikurnya untuk turut ikut serta dalam kegiatan amal selama masa pandemi virus corona.

Menariknya, pengguna dapat mengetuk stiker untuk langsung masuk ke halaman donasi dimana mereka dapat menambahkan detail kartu kredit dan jumlah donasi.

Daftar amal meliputi CDC Foundation, Meals on Wheels, and the James Beard Foundation in the US, and the British Red Cross and Help Musicians in the UK.

Dikutip dari The Verge, TikTok mengatakan mereka mencoba untuk memilih badan amal yang membantu komunitas-komunitas yang menggunakan layanannya, dan bagi mereka yang sangat terpukul oleh pandemi tersebut.

Meskipun daftar awal amal difokuskan pada mereka yang karyanya penting selama pandemi COVID-19, TikTok mengatakan stiker donasinya akan menjadi fitur permanen yang berkelanjutan di aplikasi. Stiker saat ini baru tersedia di AS, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia.

TikTok bukan jaringan sosial pertama yang menambahkan stiker sumbangan amal. Tahun lalu Facebook dan Instagram menambahkan fitur serupa ke fitur cerita mereka.