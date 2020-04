Elon Musk Luncurkan Starlink 6 Bulan Lagi, Klaim Beri Internet 1Gbps Murah ke Warga Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Bos Tesla Elon Musk memiliki impian untuk menyediakan dunia dengan internet berkecepatan tinggi hingga 1Gps (Gigabit per second) menggunakan satelit di orbit rendah. Impiannya itu itu bisa segera menjadi kenyataan.

Elon Musk yang juga CEO SpaceX mengumumkan di akun Twitternya bahwa layanan internet Starlink akan segera tersedia untuk lokasi tertentu dalam enam bulan.

Private beta begins in ~3 months, public beta in ~6 months, starting with high latitudes