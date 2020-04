Imbas Pandemi Virus Corona, Warga New York Kini Diizinkan Menikah Online

PIKIRAN RAKYAT - Belum ada yang mengetahui kapan pandemi virus corona berakhir, banyak acara-acara ditunda, termasuk pernikahan.

Baru-baru ini, Gubernur New York, Amerika Serikat Andrew Cuomo mengatakan pada 19 April 2020 bahwa warganya akan diizinkan untuk melaksanakan pernikahan secara online melalui video konferensi.

"Sekarang tidak ada alasan ketika pertanyaan muncul untuk pernikahan. Anda bisa melakukannya dengan Zoom. Ya atau tidak," kata dia sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Verge.

Keputusan ini muncul setelah masa karantina di New York diperpanjang hingga 15 Mei 2020.

Makin mempertegas kebijakannya, Cuomo mengungkapkan hal tersebut dalam cuitan yang diunggah di akun Twitter miliknya, @NYGovCuomo, 19 April 2020 kemarin.

"BARU: Saya sedang mengeluarkan Perintah Eksekutif yang memungkinkan warga New York untuk mendapatkan surat nikah secara online dan mempersilakan pendeta untuk melakukan upacara pernikahan via konferensi video," tulisnya.

