Viral di TikTok, Bule Beberkan Hal yang Tidak Boleh Dilakukan di Indonesia Lewat Video 12 Detik

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu video viral TikTok dari seorang bule ramai ditonton dan dikomentari oleh para netizen.

Video berdurasi 12 detik tersebut berjudul ‘Things you CAN’T do in Indonesia’ diunggah oleh seorang bule asal Polandia bernama Ania Tomczak.

Video ‘Things you CAN’T do in Indonesia’ diunggah melalui akun TikTok Ania (@globeinthehat).

Videonya yang edukatif menarik respons para netizen TikTok sehingga akun TikTok Ania dibanjiri oleh berbagai komentar.

Ania memberikan penjelasan terkait hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan saat berada di Indonesia.

Bahkan, Ania tidak lupa memperagakannya untuk para penonton.

Ania memulai video dengan dirinya menaiki sebuah motor bersama seorang pengendara asal Indonesia serta berjalan ke arah kamera bersama anak-anak Indonesia.

Terdapat empat hal yang Ania sampaikan di antaranya, tidak boleh melangkahi makanan, membuang sampah tisu ke dalam kloset, memberikan sesuatu dengan tangan kiri, dan menunjuk sesuatu dengan jari telunjuk.