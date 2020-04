Huawei Sesalkan Rencana AS Menghentikan Pasokan Chip Globalnya

PIKIRAN RAKYAT - Salah seorang eksekutif Huawei yang tidak disebutkan namanya menyesalkan tindakan pemerintah Amerika Serikat untuk mengekang akses pembuat peralatan telekomunikasi Tiongkok ke pasokan chip global.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters, eksekutif Huawei tersebut menyebut bahwa kebijakan AS itu sebagai rencana yang 'tidak menguntungkan'.

Diketahui pada bulan Maret 2020, pejabat senior pemerintahan Presiden Donald Trump telah menyetujui langkah-langkah baru dengan memaksa produsen chip asing yang menggunakan peralatan untuk mencari lisensi sebelum dikirim ke perusahaan yang masuk dalam daftar hitam.

Sumber mengatakan jika rencana itu difinalisasi, dapat memberikan pukulan bagi Huawei dan salah satu produsen chip utamanya yakni Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, selain Huawei dan TSMC, langkah baru itu juga bisa merugikan perusahaan-perusahaan AS.

"Ini akan memiliki dampak yang jauh lebih negatif pada perusahaan-perusahaan AS daripada Huawei, karena Huawei akan mengembangkan rantai pasokan mereka sendiri. Pada akhirnya, Huawei akan menemukan alternatif lain," kata pengacara perdagangan Doug Jacobson.

Kebijakan ini bisa saja membuat Tiongkok semakin marah pada AS. Tahun lalu, AS memasukkan Huawei ke daftar hitam (blacklist) yang membuat perusahaan AS tidak bebas berdagang dengan Huawei, harus dapat lisensi dari Departemen Perdagangan AS.