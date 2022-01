Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022 dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Artinya

PIKIRAN RAKYAT - Inilah kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru China atau Imlek 2022 dalam Bahasa Inggris, lengkap dengan artinya dalam Bahasa Indonesia.

Imlek yang jatuh pada Selasa besok, 1 Februari 2022 merupakan awal dari tahun Macan Air.

Sukacita dalam perayaan Imlek 2022 dapat turut diungkapkan kepada orang-orang terkasih melalui kumpulan ucapan-ucapan berikut.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Parade, simak kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2022 dalam Bahasa Inggris yang turut disertai dengan artinya:

Baca Juga: Buya Yahya 'Turun Gunung' soal Wasiat Dorce Gamalama: Bukan Dihinakan Kemudian Dilaknat!

1. Wishing you luck, love, and health this Chinese New Year.

Semoga kamu dipenuhi keberuntungan, cinta, dan kesehatan di Tahun Baru Imlek.

2. May the Chinese New Year bring you abundance.

Semoga Tahun Baru Imlek memberimu kelimpahan.

3. May all your wishes come true this Chinese New Year.

Semoga semua keinginanmu terwujud di Tahun Baru Imlek ini.

4. May good fortune be abundant this Chinese New Year.

Semoga keberuntunganmu berlimpah di Tahun Baru Imlek ini.