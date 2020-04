3 Bulan Sejak Pandemi Virus Corona, CEO Zoom Raih Keuntungan Hingga Rp 66 Triliun

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah merebaknya wabah virus corona di seluruh dunia, CEO sekaligus pendiri video konfernsi Zoom, Eric Yuan ternyata meraup keuntungan hingga Rp 66 Triliun.

Keuntungan itu didapat hanya dalam waktu 3 bulan sejak diberlakukannya lockdown di banyak negara.

Banyak orang-orang kemudian mengunduh aplikasinya yang memberikan layanan video meeting.

Aplikasi Zoom menawarkan versi panggilan gratis selama 40 menit. Bisnis yang besar itu ternyata mendatangkan pendapatan.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari The Guardian, perusahaannya melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 85 persen hanya dalam waktu tiga bulan yakni 166,6 juta Dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 2,7 triliun.

Popularitas Zoom baru-baru ini juga telah menjadi perhatian para investor.

Pada Januari 2020 harga saham Zoom di bawah 70 Dolar AS per saham, tetapi sekarang meningkat menjadi 150 Dolar AS per saham.

