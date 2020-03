Apple Rilis Aplikasi Skrining COVID-19, Bisa Vonis Pengguna Perlu Lakukan Tes atau Tidak

PIKIRAN RAKYAT - Apple dilaporkan telah merilis aplikasi skrining COVID-19 pada Jumat 27 Februari 2020 waktu setempat. Aplikasi itu akan memberi tahu pengguna mengenai social distancing, karantina dan mencari tempat tes COVID-19.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Bussines Insider, aplikasi ini merupakan hasil kerja sama antara Apple, Center for Disease Control and Prevention (CDC) atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dan pemerintah AS di Gedung Putih.

Aplikasi yang bernama COVID-19 Screening Tool ini telah tersedia di App Store dan bisa diakses secara online di aplikasi.

Aplikasi akan memandu pengguna melalui serangkaian pertanyaan mengenai gejala terpapar virus corona.

Selain itu aplikasi juga dapat membuat rekomendasi berdasarkan keaadan mereka yang meliputi berlatih menjaga jarak, melakukan disinfektasi di rumahnya, mencari perawatan medis dan mencarai tes COVID-19.

COVID-19 Screening Tool ini merupakan salah satu produk pertama yang dirilis secara luas sebagai upaya pemerintah federal AS untuk memanfaatkan jangkauan perusahaan teknlogi agar dapat memerangi penyebaran virus corona.

Meskipun tak melibatkan pengumpulan data apa pun, aplikasi tersebut memiliki kemiripan dengan aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah Tiongkok yang didukung Alibaba.