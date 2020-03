Tips Kerja dari Rumah: 8 Hal yang Harus Dilakukan saat Webcam Rusak

PIKIRAN RAKYAT - Ketika pemerintah di seluruh dunia menyarankan warganya untuk tetap tinggal di rumah, para pekerja memanfaatkan aplikasi webcam sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melakukan panggilan video.

Ada beberapa hal yang menyebabkan webcam rusak seperti hardware rusak misalnya saja diver tidak ada atau belum update, masalah dengan pengaturan privasi dan masalah pada sofware antivirus.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Life Wire ada beberapa alasan webcam tidak dapat berfungsi yaitu adanya kode kesalahan yang muncul seperti 0xA00F4244 atau 0x200F4244.

Selain itu ada juga muncul kalimat eror 'We can't find your camera'.

Sistem operasi Windows biasanya secara otomatis telah menginstal driver di sebuah perangkat komputer atau laptop.

Namun, jika Anda baru saja meng-upgrade komputer ke Windows 10, ada kemungkinan harus memperbarui driver secara manual.

Windows 10 hanya mendukung aplikasi webcam yang lebih baru, itu sebabnya perangkat lama tidak kompatibel ketika menginstal aplikasi webcam.