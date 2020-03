Google Akhirnya Luncurkan Situs Web COVID-19

PIKIRAN RAKYAT - Sempat ditunda, Google akhirnya meluncurkan situs web yang didedikasikan untuk informasi tentang virus corona (COVID-19), setelah Presiden AS Donald Trump mendorong perusahaan-perusahaan membantu memerangi wabah.

Seminggu yang lalu, Trump telah mengungkapkan bahwa Google sedang mengembangkan situs terkait virus corona.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Verge, situs web COVID-19 akan sangat penting, seperti menyediakan informasi penting untuk orang-orang yang mencari istilah yang berkaitan dengan virus corona.

Situs tersebut akan menampilkan informasi gejala, pencegahan, statistik global dan informasi yang lebih relevan.

Situs tersebut dapat diakses di google.com/covid19.

"Informasi berdasarkan negara, tips keselamatan dan pencegahan, tren pencarian terkait dengan COVID-19, dan sumber daya lebih lanjut untuk individu, pendidik, dan bisnis," tulis Google dalam situs COVID-19.

Google menekan bahwa informasi yang ada di situsnya itu bersumber dari WHO dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC).