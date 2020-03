PUBG Mobile Buka Kompetisi Baru Menandai Season ke-12

PIKIRAN RAKYAT - PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) dan Tencent Games kembali membuka kompetisi baru Winner Winner Chicken Dinner dalam menandai dimulainya season ke-12 sekaligus peluncuran event PUBG Mobile yang bertajuk 2Gether We Play.

Berdasarkan tinjauan Antara di Jakarta dan dikutip Pikiran-Rakyat.com, Selasa 17 Maret 2020, salah satu fitur khusus yang ditambahkan di periode perayaan ulang tahun tersebut adalah keseruan bertempur di taman hiburan di dalam Map Erangel yang berada di mode klasik, dimana untuk lokasi dari taman hiburan akan berubah-ubah setiap saat soldiers memulai permainan.

Baca Juga: Usai Belajar di Rumah, Pelajar di Sukabumi Diajarkan Beternak Ikan

Di dalam taman hiburan, pemain bisa memainkan arcade mode yang tersedia seperti space war dan hunt game. Dengan memainkan arcade game tersebut, soldiers bisa mendapatkan pecahan puzzle yang dapat ditukar dengan limited edition reward.

Selain itu, terdapat juga fitur-fitur lain seperti What's In The Box, Trampolin, Shooting Range, Reserve Bungee, dan juga wahana tower to the skies. Di wahana ini, soldiers akan dibawa terbang ke angkasa untuk bisa memperlebar jarak pandang dari angkasa atau mengejar musuh yang berada di kejauhan.

loading...

Baca Juga: Tips Cegah Infeksi Virus Corona di Lingkungan Pribadi, Cuci Pakaian dengan Air Panas

PUBG Mobile telah mengaktifkan kembali fitur yang paling digemari di game tersebut, yakni hardcore mode. Dalam mode ini, fitur-fitur seperti suara langkah kaki, revive, reload senjata serta semua mode auto seperti looting dan membuka pintu, telah dihilangkan.

Selain itu, PUBG juga telah menyeimbangkan beberapa senjata di dalam game tersebut, serta menambahkan berbagai macam fitur-fitur terbaru lainnya dalam mode klasik, antara lain:

Baca Juga: Tagar #CopotKapoldaSultra Trending di Twitter Indonesia, Gara-gara Ucapan Kapolda Sultra Terkait Video Viral Kedatangan TKA Tiongkok di Bandara Haluoleo