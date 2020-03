Pengawas Privasi Australia Tuduh Facebook Melakukan Pelanggaran Data Pengguna

PIKIRAN RAKYAT - Komisioner Informasi dan Privasi Australia, Angelene Falk mengugat Facebook di Pengadilan Federal setelah terungkapnya 311 ribu data warga Australia terkait skandal Cambridge Analytica pada tahun 2018.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari ZDNet, pengawas privasi Australia menuduh Facebook melakukan gangguan seruius atau berulang terkait privasi pengguna dan bertentangan dengan aturan Privacy Act 1988.

Falk menuduh pada Maret 2014 hingga Mei 2015, data pribadi pengguna Facebook di Australia diungkap ke aplikasi This is Your Digital Life dengan tujuan pengumpulan informasi.

Aplikasi This is Your Digital Life adalah survei kepribadian dan dioperasikan secara independen dari situs web Facebook.

"Sebagian besar dari pengguna itu tidak menginstal aplikasi sendiri, dan informasi pribadi mereka diungkapkan melalui penggunaan aplikasi teman-teman mereka," tulis Federal Court of Australia dalam sebuah pernyataan.

Dalam pernyataan itu, Facebook juga dituduh tidak mengambil langkah-langkah yang wajar selama periode itu untuk melindungi informasi pribadi penggunanya dari pengungkapan yang tidak sah.

"Semua entitas yang beroperasi di Australia harus transparan dan akuntabel dalam menangani informasi pribadi, sesuai dengan kewajiban mereka di bawah undang-undang privasi Australia," kata Falk.