Peneliti Temukan Hewan Pertama yang Tak Bernapas

PIKIRAN RAKYAT - Peneliti menemukan hewan pertama di Bumi yang terbukti tak memiliki cara untuk bernapas.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Live Science, Selasa, 24 Februari 2020, dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences menyebut makhluk hidup yang tak bernapas itu adalah gumpalan parasit yang berspora dalam daging ikan.

Parasit dalam daging ikan itu dikenal dengan nama Henneguya Salminicola dan menjadi satu-satunya hewan di bumi yang tidak bernapas.

Semua hewan multisel di Bumi memilik DNA dan punya gen pernapasan sedangkan parasit Henneguya Salminicola tidak mempunyai gen tersebut.

Dalam sebuah analisis mikrospis dan genomik, makhluk itu dikatakan tidak seperi semua hewan pada umumnya.

Salminicola tidak memiliki genom mitokondria yang merupakan bagian penting dari DNA.

"Mereka telah kehilangan jaringan mereka, sel-sel saraf mereka, otot-otot mereka, semuanya, dan sekarang kita mendapati mereka kehilangan kemampuan bernapas," kata ahli evolusi biologi di Universitas Tel Aviv di Israel.