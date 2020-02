Jepang Luncurkan Misi Penjelajahan ke Bulannya Mars

PIKIRAN RAKYAT - Badan antariksa Jepang JAXA akan akan mendaratkan pesawat ruang angkasanya di Phobos, salah satu bulan milik Mars.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Verge pada Sabtu, 22 Februari 2020, JAXA mengumumkan proyek Martian Moons Exploration (MMX) telah resmi berpindah ke tahap pengembangan.

Hal ini berarti tim akan mulai bekerja pada hardware dan software untuk misi sebelum peluncuran yang direncanakan pada tahun 2024.

Our MMX mission officially proceeds to the development phase today ????????! Please keep checking our twitter and website as we continue to develop the spacecraft ✨