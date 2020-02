AS Berang dengan Inggris, Gedung Putih Ajak Huawei Bertemu Terkait Teknologi 5G

PIKIRAN RAKYAT - Amerika Serikat berang kepada Inggris, Presiden Donald Trump telah berulang kali berbicara dengan PM Inggris Boris Johnson melalui sambungan telepon.

Dilaporkan Bussines Times, Trump memarahi Johnson karena Inggris menolak untuk melarang Huawei.

"Mereka telah membuat perjanjian dengan Huawei, tetapi saya optimis, saya percaya bisa bekerja melalui itu, mereka (Inggris) adalah sekutu besar kami," kata Dewan Ekonomi Nasional AS, Larry Kudlow, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Bussines Times.

Baca Juga: Cek Fakta, Anak Penderita Dwarfism yang Diberi Uang Rp 137 Juta oleh Netizen hingga Artis Hollywood Ternyata Berumur 18 Tahun, Benarkah?

Amerika Serikat berencana mengadakan pertemuan dengan Huawei terkait percepatan pengembangan jaringan teknologi 5G

"Kami bekerja dengan hati-hati, sama dengan Nokia dan Ericsson. Kami mengadakan semacam konferensi sekitar satu bulan.

"Saya yakin presiden bergabung dengan kami, termasuk juga Samsung yang menjadi bagian kita," kata Kudlow.

Baca Juga: Mendikbud Nadiem Makarim Berbelasungkawa atas Tragedi Ratusan Siswa yang Hanyut di Sungai

Pertemuan keduanya diperkirakan akan berlangsung pada awal April 2020, selain itu juga hadir perwakilan dari AT&T Inc, Verizon Communications Inc dan Qualcomm Inc.