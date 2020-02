Tips Pengguna iPhone dan Android agar Hemat Kuota Internet

PIKIRAN RAKYAT - Kita sering menggunakan internet untuk mendapatkan informasi, menonton film, atau menonton YouTube maupun untuk bekerja.

Penggunaan dengan tingkat intensitas yang tinggi tentu mempercepat habisnya kuota. Meski banyak provider saat ini banyak menawarkan paket murah, tapi tetap saja paket internet cepat habis akibat kebiasaan yang selama ini salah.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Daily Star, berikut ini tips agar menghemat kuota internet.

1. Ubah Pengaturan Media Sosial

Bersantai mengecek media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter memang menjadi hiburan di tengah kepadatan kerja, lagipula dari media sosial juga kita bisa mendapat informasi.

Namun, video-video yang diputar otomatis di media sosial dapat mempercepat kuota internet habis.

Untuk menghentikan video yang diputar secara otomatis di facebook dilakukan dengan Menu. Pengaturan&Privasi>Pengaturan>Media dan Kontak> Video, atur putar otomatis pada 'On Wifi Connection only atau Never Auto play videos.

Sedangkan di Instagram cukup ke Pengaturan>Penggunaan Data Seluler dan aktifkan 'Use Less Data'.