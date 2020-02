Facebook Berencana Luncurkan Fitur Baru, Most Recent dan Already Seen

PIKIRAN RAKYAT - Jejaring sosial Facebook tampaknya akan meluncurkan fitur baru di Umpan Berita atau Feed News.

Feed News yang akan hadir di versi seluler yaitu Most Recent, dan Already Seen.

Fitur terbaru tersebut saat ini belum diluncurkan secara global, tetapi dilaporkan bahwa Facebook akan menghadirkannya secara menyeluruh.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Techcrunch, tujuan fitur itu agar membuat jaringan sosial terasa lebih dinamis dan lebih hidup karena mudah mengakses berita-berita di Facebook.

Most recent (paling baru) digunakan untuk melihat postingan atau berita apa yang terjadi secara real time.

Facebook telah mengumumkan fitur serupa pada tahun 2013 namun membatalkan peluncuran dan hanya memberi opsi untuk menjelajah foto, musik dan teman dekat.

Juru bicara Facebook mengatakan sedang mempertimbangkan fitur tersebut dan diuji secara eksternal dan saat ini hanya tersedia untuk internal.