45 Ucapan Tahun Baru 2022 Bahasa Inggris dan Indonesia, Rayakan New Year's Eve dengan Penuh Harap

PIKIRAN RAKYAT - Detik-detik pergantian tahun acap dinantikan oleh beberapa orang. Tak sedikit yang membuat perayaan besar-besaran atau sekadar berkumpul bersama keluarga.

Banyak cara untuk merayakan pergantian tahun baru salah satunya dengan memberi ucapan selamat. Di era serba digital seperti saat ini, Anda tak perlu repot-repot membagikan kartu ucapan selamat tahun baru 2022 pada orang terkasih.

Cukup ketik beberapa untaian kata dan bagikan melalui status di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram maupun Twitter sambil menyambut new year's eve 2022.

Jika masih bingung merangkai kalimat, mungkin beberapa quotes tahun baru berikut bisa mewakili harapan Anda yang sesungguhnya.

Berikut 45 ucapan tahun baru 2022 yang bisa jadi inspirasi untuk menghidupkan lembaran barumu atau orang tersayang.

1. "Happy new year! May this year brings new hopes for us"

2. "Tahun lalu menjadi ajang pembelajaran. Tahun baru menjadi awal kemajuan. Isilah hari-harinya dengan segala kegiatan. Yang akan membawamu kepada kesuksesan. Selamat tahun baru kawan."

3. "Today is the first blank page of a 365 page book. Write a good one"